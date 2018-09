Stan Lee si è preso uno spavento enorme quella volta in cui, alla Casa Bianca...

Il leggendario Stan "The Man" Lee ha deciso di raccontarci di un avvenimento che, evidentemente, ancora è molto vivo nella sua memoria: di quando negli anni '80 del secolo scorso si trovava alla Casa Bianca e ha esperito uno dei momenti più spaventosi di tutta la sua vita. Ecco di cosa si tratta, date un'occhiata dopo il salto.

Di sicuro la vita di Stan Lee è piena di aneddoti interessantissimi e di esperienze straordinarie ma, a quanto pare, alcune l'hanno segnato e in senso non del tutto positivo. Una tra le cose che l'ha più colpito pare essere un momento vissuto alla Casa Bianca, durante la Presidenza Carter.

In un nuovo episodio di Stan's Soapbox Presents, Lee scava negli archivi del tempo per tirare fuori una storia che risale al 1980. Il creatore di personaggi iconici della Marvel si trovava alla White House e con lui c'erano molti attori, alcuni dei quali in costume. Uno era vestito da Captain America, un altro da Spider-Man, c'era Spider-Woman e anche Goblin.

Pare che il problema che ha portato allo spavento di Lee sia da ricondurre proprio a quest'ultimo personaggio in costume: Goblin.

"Non dimenticherò mai l'ottobre 1980", ha detto Stan Lee. "Fu allora che presi uno dei più grandi spaventi della mia vita: ero stato invitato alla Casa Bianca per un'occasione ufficiale e un tipo vestito da Green Goblin decise di rimanere (letteralmente) nel personaggio andando da Amy Carter (la First Lady), e spaventando tantissimo il ragazzino facendo smorfie e cose del genere. Il ragazzo era terrorizzato e ho detto all'attore: "Sei un idiota, falla finita! I servizi segreti ti spareranno!" Ad ogni modo, per fortuna, il tipo si è fermato in tempo, prima di diventare una vittima."

Quando si dice "uno scherzo che poteva finire veramente male". La situazione non deve essere stata delle più facili. Resta da capire come sia venuto in mente al signore in questione di fare lo spiritoso con la coppia presidenziale e con il figlio, proprio in virtù del fatto che i servizi segreti, in questi casi, non guardano in faccia a nessuno se vedono una potenziale e qualsivoglia minaccia.

In calce alla news trovate anche il video del tweet dove si racconta questa vicenda vissuta da Lee. Che ne pensate?