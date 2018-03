Stan Lee preso di mira dagli "avvoltoi": a rischio le finanze del fumettista

Considerando il fatto che Stan Lee ha contribuito a creare praticamente tutti i supereroi più famosi del mondo e che ha una credito da produttore esecutivo in ogni film del, l'ultima cosa che verrebbe da pensare è che possa avere problemi economici, cosa invece non vera.

A rivelare la triste notizie è stato un nuovo report del The Daily Beast che sottolinea come le finanze di Lee siano attualmente in pericolo a causa di diverse persone che starebbero approfittando della senilità dell'anziano creatore di Hulk, Spider-Man o Avengers.



Una fonte anonima avrebbe descritto al sito la situazione in questione come "un grande casino", sottolineando come negli ultimi mesi Lee abbia perso 1.4 milioni di dollari a causa di "problemi tecnici" con un bonifico bancario. A mancare all'appello ci sarebbero poi 300 mila dollari, improvvisamente scomparsi da uno dei suoi conti bancari, il tutto attraverso un presunto assegno non autorizzato intestato ad Hands of Rispect, una società di proprietà dell'ex socio in affari della figlia di Lee, JC, tale Jerry Olivarez.



La società è stata fondata da Lee e Olivarez, ma il primo ha sempre sostenuto di non aver mai visto alcun profitto provenire dalla compagnia, nonostante poi la promessa iniziale del secondo di fare "un mucchio di soldi". Olivarez è quindi un truffatore? Non è assolutamente detto, ma le fonti del sito rivelerebbero come molte altre persone siano entrate di recente nella vita di Stan Lee e di sua figlia, approfittando della vulnerabilità dell'anziano Lee per fare molti soldi.



Queste le parole della fonte anonima vicina alla famiglia: "JC non ha mai incontrato un truffatore che non le piacesse, sapete? E per Stan le cose non sono poi così diverse. Forse i loro amici di una volta sono tutti morti e intorno si ritrovano soltanto un gruppo di persone che cercano di approfittarsi di loro. Ho come la sensazione che sia stato ingannato da tutti". Sfortunatamente questo significa che gli ultimi anni di Lee potrebbero essere vissuti tra battaglie legali, stress e ambigui personaggi intenzionati a mettere le mani sul patrimonio del povero Stan.