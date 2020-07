Stan Lee, ecco una foto inedita dal dietro le quinte del set di Thor: Ragnarok

Nel 2017 usciva nelle sale Thor: Ragnarok, il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono. In questa occasione, Stan Lee ci regalò uno dei suoi camei più divertenti, di cui vediamo ora uno scatto inedito dal dietro le quinte del film.

Due anni fa, il 12 novembre del 2018, ci lasciava purtroppo Stan Lee, il Papà dei supereroi Marvel.

Nel corso degli ultimi anni, però, Stan "The Man" ci aveva fatto sorridere in numerose occasioni, in particolare con i suoi iconici camei nei film Marvel, sia al di fuori che all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Uno dei più recenti (l'ultimo in ordine di uscita fu quello in Avengers: Endgame) e più simpatici però fu quello di Thor: Ragnarok, in cui il buffo vecchietto era stato incaricato di trasformare il look di Thor (Chris Hemsworth) in quello di un guerriero degno dell'Arena di Sakaar, dove si sarebbe tenuto il celebre Contest of Champions.

Ed è proprio dietro le quinte di questo cameo che fu scattata la foto che trovate anche in calce alla notizia, inedita finora e postata invece da poco su Instagram.

Voi quale cameo di Stan Lee avete preferito all'interno del MCU? E negli altri film Marvel? Fateci sapere nei commenti.