Stan Lee, il figlio di Jack Kirby contro il documentario Disney+

Il documentario su Stan Lee pubblicato su Disney+ ha permesso ai fan di entrare nel mondo di uno degli autori di fumetti più influenti della storia. A seguito della pubblicazione del documentario, il figlio di Jack Kirby, co-autore insieme a Lee di tanti personaggi della Marvel, ha voluto chiarire l’importanza del lavoro del padre.

Abbiamo da poco appreso che il documentario su Howard Ashman continuerà a essere presente nel catalogo Disney+ e a proposito degli uomini che sono stati dietro i grandi successi della casa di Topolino, la compagnia ha appena pubblicato la storia che ricorda uno dei più importanti fumettisti di sempre.

A tale proposito, però, Jillian Kirby, nipote ci ha tenuto a pubblicare un comunicato fatto da suo padre, il figlio di quel Jack Kirby che, al pari di Stan Lee ha contribuito a costruire la magnificenza che sta dietro la Marvel, riguardante modo in cui il lavoro dell’artista viene raccontato nel documentario.

Queste le parole di Neal: “Capisco che essendo un documentario su Stan Lee, la maggior parte della narrazione sia affidata alla sua voce sia letteralmente che figurativamente. Non è un segreto che ci siano sempre state delle controversie a proposito dei ruoli giocati nella creazione e nel successo dei personaggi Marvel. Stan Lee ha avuto la fortuna di avere accesso al megafono dei media e li ha usati per costruire il proprio mito sulla creazione del pantheon Marvel. Se guardiamo a un elenco e a una cronologia dei personaggi Marvel dal 1960 al al 1966, periodo in cui la maggior parte degli eroi Marvel è stata creata, si vedrà il nome di Lee come co-creatore di ogni personaggio a eccezion fatta per Silver Surfer, creato esclusivamente da mio padre”.

Quindi il comunicato prosegue parlando del continuo problema dei diritti nel mondo dei fumetti: “Dobbiamo presumere che non sia mai stato l’altro co-autore a entrare nell’ufficio di Lee e a dire: ‘Stan, ho una grande idea per un personaggio’. Secondo Lee l’idea è sempre stata sua. Passa una buona parte del tempo a parlare di come e perché abbia creato i Fantastici Quattro, con un solo rapido riferimento a mio padre. In effetti, però, la maggior parte degli storici del fumetto riconosce che mio padre ha basato i Fantastici Quattro su un fumetto del 1957 da lui creato per la DC, Challengers of the Unknown, dando al personaggio La Cosa il nome di suo padre e a quello di Sue Storm il nome di mia sorella maggiore Susan. Sebbene il conflitto tra Lee e mio padre per quanto riguardi i diritti di creatore sia stato trascurato, è stata prestata maggiore attenzione al conflitto tra Lee e Steve Ditko con Lee che proclama: ‘È stata una mia idea, quindi ho creato io il personaggio’ mentre Ditko ribatte che la sua arte e la sua trama sono ciò che ha dato vita all’Uomo Ragno”.

Neal Kirby quindi conclude: “Lee ha avuto oltre 35 anni di pubblicità incontrastata, naturalmente con l’appoggio e la benedizione della Marvel in quanto ha potenziato il marchio Marvel come effetto collaterale dell’ingrandimento di se stesso. I decenni di autopromozione di Lee sono culminati con le sue apparizioni per oltre 35 film Marvel, cementando così il suo status di creatore di tutto ciò che è Marvel a un pubblico cinematografico di milioni di persone. Il primo riconoscimento sullo schermo per mio Padre è apparso solo nella chiusura di Iron Man, dopo Stan Lee, Don Heck e Larry Lieber. La battaglia per i diritti dei creatori esiste fin dalla prima tavoletta babilonese incisa. È ora che almeno questo capitolo della storia letteraria e dell’arte venga trattato correttamente. Detto fatto”.

E detto fatto sul serio, vista la durezza del comunicato e la precisione con cui tanti elementi vengono raccontati dal figlio del celebre autore.

Voi, cosa pensate della questione? In attesa di scoprire i prossimi sviluppi di questa battaglia per il riconoscimento del talento di Jack Kirby, vi lasciamo tutte le novità di Disney+ per giugno 2023.