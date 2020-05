Stan Lee, l'emozionante ricordo di Kevin Smith sul loro primo incontro

"Conosco il giorno in cui ho incontrato Stan Lee!". Così ha esordito ieri su Instagram Kevin Smith, che grazie ad alcuni reperti di inizio carriera è venuto a conoscenza della data esatta in cui ha incontrato per la prima volta il leggendario fumettista di casa Marvel.

"Pulendo il mio ufficio durante la quarantena, ho ritrovato una serie di ricordi indimenticabili dell'inizio della mia carriera. Questi provengono da Generazione X, le copie della schedule di produzione che utilizzavamo giornalmente durante la realizzazione del film" ha raccontato il regista.

"Queste appartengono al giorno in cui abbiamo girato le scene con Stan Lee, la prima volta che ho incontrato Stan. E visto che questi fogli sono datati, so che ho incontrato il mio mentore e futuro amico il 15 marzo 1995" ha aggiunto Smith prima di parlare della prima impressione che ha avuto di Stan Lee come persona. "Jim Jacks mi ha introdotto Stan di fronte al finto negozio di fumetti, il Comic-Toast. È stato gentile, divertente e tutto ciò che avevo sperato."

La presenza di Lee in Generazione X è anche diventata protagonista di uno degli ultimi cameo del fumettista, quello di Captain Marvel: "In quel cameo, Stan si stava preparando al cameo di Generazione X. Questo è meraviglioso meta! Incontrare Stan Lee ha arricchito la mia vita, e ora conosco la data esatta in cui è accaduto."

Dopo aver diretto di recente Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood, Smith ha rivelato di essere al lavoro sul terzo capitolo di Clerks e un sequel di Generazione X che vedrà nel cast anche Burce Campbell.