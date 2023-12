Stan Lee avrebbe compiuto 101 anni: il tributo della Marvel

101 anni fa, precisamente il 28 dicembre 1922, nasceva Stan Lee, storico fumettista e creatore dell’universo supereroistico più importante di sempre. Marvel ha anche realizzato un documentario dal titolo Stan Lee.

Per celebrare l’anniversario della nascita del padre dei supereroi moderni, Marvel ha pubblicato attraverso i suoi canali social ufficiali un tributo a Stan Lee, che ritrae il fumettista circondato dai supereroi da lui creati, tra cui Daredavil, Hulk, Spiderman, Iron Man, Pantera Nera e Thor. Il post è diventato subito virale, raggiungendo i 300.000 mi piace nell’arco di pochissimo tempo. Sotto al post numerosi fan hanno lasciato un pensiero in ricordo di Lee.

“Buon compleanno Stan, alcuni dei momenti più belli della mia vita sono stati con i tuoi fumetti.”, “Stan vivrà per sempre grazie alla sua straordinaria eredità. Lunga vita al re dei fumetti”, “Grazie stan lee per aver reso la nostra vita così fantastica, ti ameremo sempre e ci mancherai.” Questi alcuni dei commenti pubblicati dai fan della Marvel e di Stan Lee.

Non solo fumetti (creati in larga parte con la collaborazione di Jack Kirby), Lee figura anche come uno dei produttori più importanti per quanto riguarda i film supereroistici, sempre alla ricerca di possibilità televisive e sul grande schermo per i suoi supereroi. Inoltre il fumettista ha deliziato i fan con i suoi cameo ricorrenti all’interno delle produzioni Marvel, quasi esortando gli spettatori a cercarlo durante la visione dei vari cinecomics.

