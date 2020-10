Stan Lee torna al cinema grazie ad un nuovo cameo inedito! Scoprite in quale film

Stan Lee è stato uno dei personaggi più rivoluzionari della cultura pop. Il suo contributo nel mondo dei fumetti gli ha permesso di apparire anche in simpatiche scene in cui interpreta sé stesso... e qualcuno sembra aver trovato il modo di rendergli omaggio in un ultimo film!

Si tratta di Kevin Smith, che aveva avuto il piacere di lavorare con lui in una scena di Generazione X (Mallrats). Ambientato nello stesso universo di Clerks, il film riceverà un sequel intitolato Twilight of the Mallrats e il regista americano ammette di essere riuscito a riportare sulla scena molti dei personaggi originali, oltre ai protagonisti T.S Quint e Brodie:

"Torneranno tutti. Anche T.S. ha una parte davvero importante. Sono molto contento del suo ruolo, ma la cosa che mi rende più felice, la cosa che mi ha fatto sentire più intelligente è che nonostante alcuni di noi non siano potuti tornare (Stan non c'è più), è presente una scena con Stan Lee, e il tutto ha perfettamente senso".

Nel film originale Lee interpretava ovviamente sé stesso ed arrivava ad elargire consigli sentimentali, per cui è possibile che il regista sia riuscito in qualche modo a farlo comparire per una scena del genere.

"Quando la vedrete, vi strazierà il cuore e vi farà piangere. Non voglio dire che sono intelligente, ma la scena è davvero geniale, e sono riuscito a realizzarla evitando di utilizzare qualcuno che non fa parte della famiglia, per così dire. È davvero grandioso. Per cui sì, anche lui verrà rappresentato, è una grande figura nella vita di Brodie".

È possibile che abbia usato qualcuno della famiglia di Stan per riportarlo in scena? Il fratello Larry Lieber potrebbe aver fornito la soluzione perfetta. Non resta che attendere l'uscita del film, la cui produzione è iniziata quest'anno, e nel frattempo vi rimandiamo alle origini del cameo di Lee in Endgame.