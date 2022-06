Stan Laurel nasceva 132 anni fa: 'Cos'è la comicità? Non lo so!'

Non c'è comico al mondo che non abbia dovuto confrontarsi, almeno una volta, con il fantasma di Stanlio e Ollio: il leggendario duo statunitense rappresenta ancora oggi una delle vette inarrivabili del genere, riuscendo con naturalezza ad arruolare nuovi fan anche a distanza di circa un secolo dall'apice del proprio successo.

Di tempo, in effetti, ne è passato eccome da quando i due amatissimi comici imperversavano in giro per il mondo a suon di film, cortometraggi e spettacoli teatrali: a darcene la misura è il compleanno di Stan Laurel, che oggi avrebbe infatti compiuto ben 132 anni.

La vera mente pensante dietro gli immortali sketch della coppia nasceva infatti il 16 giugno del 1890: "Un amico mi chiese una volta cos'è la comicità. La cosa mi atterrì. Che cos'è la comicità? Non lo so! Qualcuno lo sa? Si può definire? Tutto ciò che so è che ho imparato a far ridere la gente, e questo è tutto ciò che so al riguardo. Devi capire cosa fa ridere le persone, e procedere su quella strada" ebbe a dire un tempo il comico sul segreto del loro successo.

Sempre a tal proposito, il suo socio Oliver Hardy disse: "Il mondo è pieno di persone come Stanlio e Ollio. Basta guardarsi attorno e c'è sempre uno stupido al quale non accade mai niente oppure un furbo che in realtà è il più stupido di tutti. Solo che non lo sa!". Anche voi fate parte degli inossidabili fan del duo Laurel/Hardy? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Stanlio & Ollio, il film biografico sugli ultimi anni di attività dei due comici.