Stan and Ollie: John C. Reilly irriconoscibile nei panni di Oliver Hardy

Giungono dal set delle riprese le prime immagini del biopic su “Stanlio e Ollio” connelle parti principali.

Di trasformazioni incredibili da parte degli attori la storia di Hollywood tutta ne è piena, una delle più recenti ad esempio è quella di Gary Oldman nei panni di Winston Churchill, parte che è valsa all’attore britannico il suo primo Golden Globe.

Un’altra trasformazione, che prossimamente vedremo sul grande schermo, riguarda l’attore John C. Reilly che interpreterà Oliver Hardy nel biopic Stan and Ollie, sul popolarissimo duo comico. Oggi possiamo visualizzare qualche scatto dal set che ci mostra Reilly visibilmente truccato e trasformato talmente bene da essere quasi irriconoscibile. Ad interpretare Stan Laurel sarà, invece, Steve Coogan, che pure vediamo ritratto nelle foto.

La pellicola seguirà l’ultimo tour britannico che la coppia comica sostenne nel 1953, in cui verrà rivisitato il periodo artistico-teatrale della Gran Bretagna post-Seconda Guerra Mondiale. Nel cast troveremo anche Shirley Henderson (Okja), Nina Arianda (Midnight in Paris) e Danny Huston. Basato su una sceneggiatura di Jeff Pope (Philomena), il film sarà diretto da Jon S. Baird (Vinyl, I’m Dying Up Here).

Noto per le sue parti in Sydney e Boogie Nights, entrambi diretti da Paul Thomas Anderson, ma anche per film più leggeri come Fratellastri a 40 anni e Kong: Skull Island, rivedremo Reilly in coppia con Joaquin Phoenix in The Sisters Brothers e - come voce - nel sequel di Ralph Spaccatutto.