Stallone e Schwarzenegger a spasso in bici su Instagram: 'Continuate a lottare, sempre'

Quando si è stati Rambo, Rocky, Conan o Terminator (nonché primo uomo incinta della storia dell'umanità) è effettivamente difficile lasciare che una semplice pandemia ti butti eccessivamente giù di morale: per informazioni chiedere a Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Le due star de I Mercenari ne hanno viste così tante nel corso della loro carriera da non aver certo bisogno di motivazioni per andare avanti, neanche in tempi effettivamente difficili come quelli che stiamo vivendo da qualche mese.

Sly e Schwarzy ci tengono a tenersi in forma, a maggior ragione in un momento del genere: tramite l'account Instagram del buon Sylvester li vediamo dunque in piena attività, intenti a rilassarsi e a mantenersi tonici con una sana pedalata.

"Io e il BIG MAN continuiamo a pedalare per restare forti... Auguriamo il meglio a tutti per questi tempi difficili e CONTINUATE SEMPRE A COMBATTERE" è il messaggio lasciato da Stallone. Cosa state aspettando, dunque? Andate a correre, prendete il bilanciere o qualunque cosa vi occorra per restare in forma e dateci dentro: non vorrete mica deludere due tipi così, giusto?

Forma fisica a parte, Stallone ha recentemente completato la sua sceneggiatura su Edgar Allan Poe; per Schwarzenegger, invece, le buone notizie arrivano dalla famiglia: la star di Terminator sta per diventare nonno.