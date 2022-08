Stallone senza pietà sul produttore di Drago: 'Stanno dissanguando Rocky'

Sylvester Stallone ha postato domenica un nuovo messaggio su Instagram in cui se la prende ancora una volta con il produttore Irwin Winkler, dopo l'annuncio che la MGM sta lavorando a uno spin-off di Rocky intitolato Drago. L'attore e interprete di Rocky ha paragonato la figura del produttore a quella di un vampiro succhia sangue nel suo post.

Dopo aver definito "patetico" il nuovo film su Drago, Stallone ha rincarato la dose nei confronti del produttore Irwin Winkler, colpevole di stare dissanguando la figura e la mitologia di Rocky. Il post contiene una galleria di quattro foto, la prima delle quali ritrae Winkler come un vampiro con il volto ricoperto di sangue che sembra aver succhiato dal collo del personaggio di Stallone, Rocky Balboa. L'ultima diapositiva mostra Rocky che prende a pugni il personaggio di Drago, interpretato da Dolph Lundgren, nel film Rocky IV del 1985.

Stallone ha postato: "Dopo IRWIN WINKLER e FAMILY SUCK ROCKY DRY! Presunto produttore più odiato, senza talento, decaduto, di Hollywood e i suoi figli codardi hanno trovato il loro prossimo pasto... Drago? Nel corso della storia, tanti artisti in ogni settore, registrazione, pittura, scrittura, e così via, sono stati distrutti da questi succhiasangue che hanno distrutto tante famiglie, riempiendo le loro tasche con il lavoro di altre persone... #produttori parassiti #artisti sfruttati vittime".

In precedenza, Stallone aveva omaggiato Dolph Lundgren, interprete di Drago, separandolo dal resto della sua accusa: "E comunque, ho solo grande rispetto per il mio vero amico, Dolph Lundgren". Su Twitter, invece, l'attore aveva continuato in un secondo round: "Vorrei congratularmi con Irwin Winkler e la sua famiglia, state mandando al tappeto un altro personaggio meraviglioso. Senza vergogna", aveva scritto, riferendosi al produttore di Rocky, che per il film di Stallone nel 1976 venne premiato con un Oscar al miglior film.

Lo sfogo della star arriva pochi giorni dopo che Stallone aveva attaccato Winkler per i diritti di Rocky: continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.