Stallone dice addio al suo amato e lussuoso SUV: venduto a una cifra pazzesca

Se sei un attore amato e ben pagato come Sylvester Stallone, qualche sfizio esagerato puoi anche togliertelo, e tra quelli dell'interprete di Rocky e Rambo c'è tra le altre cose anche un bel SUV di lusso Cadillac Escalade, completamente personalizzato e resto da Sly praticamente abitabile, "un appartamento su 4 ruote".

Forse a causa del Coronavirus o per un cambio radicale di stile - in relazione ai mezzi di trasporto - Stallone ha però deciso di vendere il suo lussuosissimo e customizzato SUV, che a dire il vero è stato davvero pochissimo sul mercato, comprato nel giro di poche settimane da un acquirente sconosciuto alla pazzesca cifra di 350 mila dollari, che per un SUV Cadillac è davvero una cifra enorme, pari a circa 295 mila euro.



La cabina dell'Escalade personalizzato di Stallone può contenere fino a cinque persone ed è interamente rivestita da pelle bianca trapuntata. I sedili originali sono stati cambiati con delle poltrone VIP reclinabili e avvolgenti e una panca elettrice richiudibile per tre persone. Nella plancia del conducente troviamo invece uno schermo LCD da 43 pollici e alle spalle dei passeggeri posteriori diversi schermi LCD da 12 pollici.



A completare il tutto un sistema audio Dolby Digital 7.1 e una connessione internet ininterrotta grazie a un router double sim con specifiche militari.



Niente male, vero?