Stallio e Ollio, Rai omaggia Stan Laurel con i migliori film: dove vederli in streaming

Il 16 giugno 1890 nasceva uno dei più grandi comici di tutti i tempi, Stan Laurel, e la Rai ha deciso di omaggiare il suo genio comico proponendo su RaiPlay alcuni dei migliori film di Stanlio e Ollio, con il doppiaggio di Alberto Sordi per la voce di Oliver Hardy, a pochi giorni di distanza dal centenario della nascita dell'attore romano.

Ad aprire le danze è La scala musicale, un film del 1932, dal quale emerge lo straordinario talento della coppia di comici, nata da un'intuizione di Hal Roach, il loro storico produttore. A seguire altri titoli quali Tempo di pic-nic, film nel quale è lampante il talento complementare dei due attori; da un lato la fisicità di Hardy e dall'altro l'estro e la genialità di Laurel.



RaiPlay propone anche uno dei loro capolavori assoluti, I figli del deserto, nel quale Stanlio e Ollio propongono una delle loro migliori performance in assoluto, attorniati da alcuni dei più grandi divi cinematografici dell'epoca.

Uno dei film più commoventi della coppia è Il compagno B, nel quale i due protagonisti fanno un giuramento sotto le armi che consiste nella restituzione di una bimba alla propria famiglia d'origine. Si tratta di un'altra avventura/disavventura di Stanlio e Ollio e un altri titolo entrato di diritto nella storia della loro filmografia.

Nel 2019 è uscito il biopic che racconta parte della loro carriera; su Everyeye trovate la recensione di Stanlio & Ollio.

Il film è interpretato da Steve Coogan e John C. Reilly e per quanto riguarda la lavorazione, Martin Scorsese ha dato alcuni consigli al regista di Stanlio & Ollio.