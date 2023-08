Lo stalker di Keanu Reeves ha provato a 'rubare' il suo DNA

Nei giorni precedenti sono apparse online alcune foto che mostrano Keanu Reeves in vacanza a Capri con la sorella Kim. L’attore interprete di John Wick ha deciso di concedersi del tempo libero lontano da occhi indiscreti.

L'ormai cinquantottenne ha raggiunto la notorietà da quasi 40 anni ormai, ma il successo ha anche i suoi svantaggi. Infatti, recentemente, un presunto stalker di nome Bryan Keith Dixon ha perseguitato la star e la sua fidanzata.

L'individuo ha tentato di introdursi nell'abitazione di Reeves nella contea di Los Angeles, lasciando addirittura un kit per il DNA sulla porta di casa. Lo stalker ha dichiarato di essere un suo parente e si è presentato numerose volte a casa dell’attore.

Keanu Reeves è riuscito ad ottenere un ordine restrittivo contro lo stalker. Inoltre, l'attore ha assunto una società di sicurezza per indagare sull’uomo. La sua squadra ha scoperto che il molestatore aveva pubblicato messaggi inquietanti sui social media e si faceva chiamare "Jasper Keith Reeves".

Non è la prima volta che l’attore americano ha avuto a che fare con le follie dei fan. Una donna di nome Karen Sala, nel 2009, sosteneva che Reeves fosse il padre dei suoi quattro figli ormai adulti. La star ha dovuto affrontare una battaglia in tribunale con la donna, durante la quale Sala ha chiesto 3 milioni di dollari al mese per il mantenimento del coniuge e 150.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli.

La carriera dell’attore sembra comunque procedere a gonfie vele, dato che John Wick 4 (recensione di John Wick 4) è stato uno dei più grandi successi del 2023, e il quarto capitolo è stato il maggior incasso di tutta la saga.