Lo stalker di Drew Barrymore arrestato dopo aver chiesto un incontro con Emma Watson

Per quanto possa essere bella la vita delle star del cinema, a volte capita di avere a che fare con dei brutti personaggi. E il caso di Drew Barrymore, perseguitata da uno stalker. L’uomo è stato arrestato dopo aver provato ad incontrare Emma Watson.

Lo stalker ha provato ad intrufolarsi alla New York Fashion Week dove l’attrice era presente, in uno spazio privato dedicato ad attori e modelle. Secondo TMZ l’uomo ha “urlato alle modelle e agli artisti del make-up: “Fatemi passare, voglio sposare Emma Watson, fatemi parlare con Emma Watson, voglio fare una foto con Emma Watson.” Il molestatore è stato successivamente identificato è arrestato.

Il portavoce della polizia di New York ha dichiarato: “Era sospettato di stalking nei confronti della signora Barrymore a causa di precedenti episodi che coinvolgevano l'attrice. Dopo un breve fermo per l'interrogatorio da parte degli agenti, Busto (lo stalker) è stato rilasciato e sembrava aver abbandonato l'area.” Lo speaker ha poi continuato: “Nel pomeriggio del 24 agosto, la polizia della città di East Hampton ha individuato il sospetto, lo ha preso in custodia e successivamente lo ha consegnato agli investigatori della polizia della città di Southampton per il processo d'arresto. Busto è stato accusato di stalking di 4° grado, un reato di classe “B””.

Sembra quindi che la vicenda si sia conclusa e che finalmente entrambi le attrici siano al sicuro dalle molestie dello stalker. L’interprete di Hermione in Harry Potter non compare sullo schermo da un po’ di tempo; infatti, Emma Watson ha dichiarato che tornerà a recitare solo ad una condizione.