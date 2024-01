Stagione dei premi 2024: dai Golden Globes agli Oscar, il calendario completo

La stagione dei premi 2024 sta ufficialmente per iniziare, e in questo articolo vi forniamo il calendario completo dai Golden Globes ai Premi Oscar per non perdervi neppure un appuntamento con il ricco palinsesto di Hollywood.

Quest'anno enormemente scombussolata a causa dei grandi ritardi accumulati per via degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG (basti pensare che gli Emmy 2023 sono diventati Emmy 2024), la stagione dei premi 2024 inizierà questa domenica con i Golden Globes 2024, quando verranno svelati i vincitori per il cinema e per la televisione. Curiosamente però gli Oscar 2024 non saranno gli ultimi premi assegnati, dato che quest'anno le cerimonie degli NAACP Awards e soprattutto dei WGA Awards avranno eccezionalmente luogo dopo gli Academy Awards (cosa destinata a rendere ancor più imprevedibile la corsa agli Oscar per le sceneggiature).

Qui sotto il calendario completo della stagione dei premi 2024, con gli appuntamenti principali evidenziati in grassetto:

Golden Globe Awards - 7 gennaio

DGA nomination - 10 gennaio

SAG nominations - 10 gennaio

National Board of Review Awards - 11 gennaio

Critics Choice Awards - 14 gennaio

Emmy Awards - 15 gennaio

BAFTA nomination - 18 gennaio

Oscar nomination - 23 gennaio

NAACP nomination - 25 gennaio

Grammy Awards - 4 febbraio

Art Directors Guild Awards - 10 febbraio

DGA Awards - 10 febbraio

BAFTA Awards - 18 febbraio

SAG Awards - 24 febbraio

Spirit Awards - 25 febbraio

PGA Awards - 25 febbraio

Oscar - 10 marzo

NAACP Awards - 16 marzo

WGA Awards - 14 aprile

