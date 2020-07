Stage 13, in arrivo il nuovo film di Edgar Wright scritto da Simon Rich

Se il cinema ha spesso raccontato storie di fantasmi spaventosi e vendicativi, nel prossimo film di Edgar Wright avremo a che fare con un fantasma molto diverso. Stando a quanto riporta Deadline, infatti, il regista di Scott Pilgrim vs. The World ha un nuovo progetto, intitolato Stage 13, definito un classico feel-good movie.

Il film, di cui Wright sarà anche produttore esecutivo insieme allo sceneggiatore Simon Rich, è tratto da un racconto dello stesso Rich (autore televisivo per il saturday Night Live e sceneggiatore per il cinema, tra l'altro, di Inside Out e Pets) e ha per protagonista il fantasma di un'attrice del cinema muto che infesta il palcoscenico del titolo. Quando incontra un regista in difficoltà, tra i due nasce un'improbabile amicizia che spingerà entrambi a dare il meglio di sé.

Edgar Wright, che ha al suo attivo anche la sceneggiatura di Ant-Man (leggi qui la nostra recensione), sta attualmente ritoccando il suo ultimo film, Last Night in Soho, che avrebbe dovuto uscire in autunno ma che, come tanti altri, è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Il film avrà un'atmosfera horror, e il regista ha recentemente firmato anche un accordo con Netflix, con cui produrrà diverse serie tv nei prossimi anni.

Per quanto riguarda Stage 13, invece, è ancora troppo presto per parlare di una possibile data di uscita.