Stacy Martin si unisce al cast di Vox Lux con Natalie Portman e Jude Law

Variety ci informa che l’attrice francese, la cui carriera è stata lanciata dal registanel lungometraggio in due volumi Nymphomaniac , è entrata a far parte del cast artistico di, pellicola diretta e sceneggiata dal giovaneche con questo film segna il suo secondo progetto per il grande schermo.

Vox Lux vedrà la rinascita di Celeste dalle ceneri di una importante tragedia nazionale per inseguire il successo nella musica pop. Il film si dipanerà in un arco narrativo di quindici anni e ripercorrerà i momenti culturali più significativi attraverso gli occhi della cantante, a partire dal 1999 fino ai giorni nostri. Le riprese partiranno il 1° febbraio nella città di New York.

La colonna sonora sarà arricchita dal contributo originale offerto dalla cantante Sia. Nel cast per il momento figurano Natalie Portman (Il cigno nero), Jude Law (Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Captain Marvel) e l’ultima arrivata Stacy Martin (Tutti i soldi del mondo). I primi due interpreti saranno anche produttori esecutivi assieme a Sia. Potenziali acquirenti del lungometraggio saranno individuati durante la 68a edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.

Il film-maker, Corbet, è noto per le sue interpretazioni nel remake di Funny Games, Melancholia e Forza Maggiore, ed è stato apprezzato anche come regista con la sua opera prima, L’infanzia di un capo, che lo ha visto impegnato anche nella sceneggiatura e nella produzione. La pellicola ha vinto il Premio Orizzonti per la regia alla Mostra di Venezia 2015.