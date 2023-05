SS Rajamouli presenta Mahabharata: il blockbuster più grande di sempre, durerà 20 ore!

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del regista SS Rajamouli, mitico autore di blockbuster indiani scoperto da tutto il mondo l'anno scorso grazie al successo planetario di RRR: ecco, dimenticate quel film perché il suo prossimo progetto lo farà impallidire.

Nel corso di una recente intervista promozionale con il The Indian Express, infatti, l'autore ha presentato il suo progetto dei sogni che - qualora dovesse concretizzarsi - diventerebbe certamente uno dei blockbuster più ambiziosi della storia del cinema: il titolo del film è Mahabharata, e Rajamouli lo ha descritto come un film-mega-evento di oltre 20 ore che porrà fine a tutti i film-evento.

"Se arrivo al punto di riuscire a realizzare il Mahabharat, mi ci vorrebbe un anno solo per leggere le sceneggiature. Al momento, posso solo dire che è pensato come un film in 10 parti" ha dichiarato il regista, che ha anche aggiunto: "Ogni film che faccio, ogni film che ho fatto finora, è pensato per insegnarmi qualcosa in più in vista di Mahabharata. Questo film non è solo il mio sogno, ma il mio obiettivo: ogni passo della mia carriera mi porta in quella direzione."

"Mahabharata" è uno dei due maggiori poemi epici sanscriti dell'antica India. Narra la lotta tra due famiglie in guerra e il destino dei principi e dei loro successori. Al momento non è chiaro quando (e se) Rajamouli avrà l'occasione di realizzare Mahabharat, ma sappiamo che è già tutto pronto per l'inizio dei lavori per il suo prossimo film, descritto come 'una sorta di avventura nella giungla in stile Indiana Jones' le cui riprese partiranno in autunno.

Inoltre, il regista sta lavorando anche al sequel diretto di RRR.