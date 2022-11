Sr., il trailer del documentario Netflix sul papà di Robert Downey Jr.

La star di Iron Man Robert Downey Jr. ha realizzato un film sulla figura del padre, Robert Downey Sr., scomparso da poco. Netflix ha pubblicato il trailer del film che racconta la storia dell'attore e regista della controcultura e del cinema underground. Negli ultimi tre anni di vita del padre, Downey Jr. ha girato un documentario.

Robert Downey Sr. è stato uno dei registi più noti nella scena underground, salito alla ribalta negli anni '60 con il film Putney Swope, satira senza compromessi che colpiva il mondo pubblicitario di Madison Avenue, la rappresentazione delle etnie nei film di Hollywood e la corruzione. Un film preso a modello anche da grandi nomi del cinema come Paul Thomas Anderson.



Nel documentario Netflix realizzato dal figlio dopo la morte di Robert Downey Sr. sono presenti anche nomi illustri come il premio Oscar Alan Arkin e il leggendario Norman Lear, per testimoniare il grande talento mostrato da Robert Downey Sr. nel corso della propria carriera.

Il regista ha proseguito la sua carriera nell'ambito del cinema sperimentale anche negli anni '70, con film indipendenti e budget estremamente ridotti. Le opere di Downey Sr. hanno ispirato nei decenni successivi tantissimi cineasti dalla medesima estrazione, in particolare Jim Jarmusch.



La carriera anticonformista di Robert Downey Sr. è raccontata nel documentario; Netflix acquisì i diritti di Sr. parecchi mesi fa. Il film racconta anche il difficile rapporto tra Sr. e suo figlio, Robert Downey Jr.

L'opera sarà disponible sulla piattaforma dal 2 dicembre.