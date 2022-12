Sr., Robert Downey Jr. ricorda suo padre: 'Non volevo affrontare la sua morte'

Robert Downey Jr. ha dedicato Sr. a suo padre, un documentario girato nel corso degli ultimi 3 anni di vita del celebre regista che ha influenzato la scena cinematografica underground a partire dagli anni '60. In una recente intervista l'attore ha parlato proprio delle difficoltà di crescere all'ombra di un simile artista.

L'ex star del Marvel Cinematic Universe ha rivelato di aver iniziato a lavorare a questo progetto proprio per non affrontare la patologia che lentamente stava conducendo suo padre verso la morte, avvenuta poi il 7 luglio 2021 per via di alcune complicazioni dovute per il morbo di Parkinson.

"L'intero progetto è iniziato per me come, onestamente, un modo per non fare i conti con tutto ciò che stava accadendo. Ero tipo, 'Come posso affrontare il fatto che questo personaggio, il più grande della mia vita, quel personaggio di cui ho vissuto tanti anni, non voglio dire all'ombra, ma che mi ha influenzato così tanto, e lo so che non è per forza qualcosa di positivo, poi si è trasformato in questo, cioè tipo i Gordian Knot'".

Insomma, questo documentario non mira solo a rendere omaggio a Robert Downey Sr. in quanto padre e uomo che ha influenzato in modo palese la vita di suo figlio che ha deciso di intraprendere un'omologa carriera nel mondo del cinema ma, proprio come regista e pioniere della settima arte, che ha fornito un contributo ben più grande di quello che avrebbe potuto dare da semplice padre.