Squid Game, Lee Jung Jae a Firenze per presentare il suo nuovo film Deliver us from Evil

In attesa della seconda stagione di Squid Game, l'amatissimo protagonista della popolare serie tv di Netflix Lee Jung Jae sarà ospite al Korea Film Festival, la cui nuova edizione ha aperto i battenti in queste ore a Firenze.

Lee Jung Jae sarà ospite della seconda giornata della 20esima edizione del Florence Korea Film Fest, e comparirà sul palco del cinema La Compagnia (in via Cavour 50/r) venerdì 8 aprile alle 20.30 per presentare la prima italiana di Deliver us from Evil, nuovo film di Hong Won-chan che lo vedrà protagonista: in Deliver us from Evil Lee Jung Jae interpreta Ray, un criminale della Yakuza che farà di tutto per vendicare la morte di suo fratello. Il film, che ha ottenuto molto successo al box office coreano con oltre 5 milioni di spettatori, uscirà su Prime Video l’11 aprile, distribuito da Blue Swan Entertainment.

Le proiezioni durante il Florence Korea Film Festival inizieranno alle 15:00, con una retrospettiva interamente dedicata alla star di Squid Game, a partire dal suo primo film da attore, The young man di Bae Chang-ho, uscito nel 1994, un romanzo di formazione sulle ambizioni sbagliate e i loro rischi. Tra le due proiezioni, nel pomeriggio alle ore 18 in sala arriva In Front of your Face dell'acclamato Hong Sang-soo, in cui il celebre regista esplora ancora una volta l’universo femminile, giocando come sempre ai margini dell’autobiografico.

