Lo Squalo: visitate le location del film di Spielberg grazie a questo tour virtuale

David Bigelow, Jim Beller e John Capopiano presentano The Ultimate Jaws Location Guide, un nuovo tour virtuale dedicato a Lo Squalo e in particolare agli iconici luoghi che hanno fatto da sfondo al capolavoro di Steven Spielberg.

"Utilizzando la tecnologia di Google Earth, il nostro obiettivo è stato realizzare una mappa completa e accurata sulle location de La Squalo che potesse essere consultata ovunque" si legge ne comunicato ufficiale dell'iniziativa (via Bloody Disgusting).

Dalle indimenticabili atmosfere di Martha's Vineyard, l'isola che ha fatto da location principale per la resa di Amity Island, alle aree di Los Angeles dove sono state completate le riprese aggiuntive del film, sul sito di The Ultimate Jaws Location Guide sono indicati più di 70 luoghi che hanno ospitato la produzione de Lo Squalo. Insomma, un'occasione imperdibile per gli amanti della pellicola che ha lanciato definitivamente la carriera del regista americano.

Il progetto è nato dalle ricerche effettuate per la realizzazione di Making the Monster, docuserie che racconterà le travagliata produzione del film di Spielberg, poi rivelatosi il primo di una lunga di serie di successi per il regista.

