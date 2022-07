Lo Squalo, una teoria spiega finalmente il passato di Brody?

Non solo i grandi franchise vivono di teorie: i fan amano scervellarsi non soltanto sui film del Marvel Cinematic Universe e dintorni, ma anche su opere che (al netto di sequel di minor valore e successo) hanno in effetti un inizio e una fine come Lo Squalo, e che sulla carta poco margine di manovra lasciano a qualunque elucubrazione di sorta.

Non è per caso, ovviamente, che abbiamo scelto di nominare proprio il capolavoro di Steven Spielberg: proprio in queste ore, infatti, sul web sta circolando una teoria che prova a fare luce su quello che è probabilmente l'unico aspetto mai chiarito del film del 1975, vale a dire il passato del suo protagonista, Brody.

Tutto ciò che il film ci dice sullo sceriffo di Amity è che il nostro è appena arrivato sull'isola, dai cui cittadini non è ancora visto di buon occhio, e che a causa di un vecchio episodio soffre di una terribile fobia dell'acqua: secondo la teoria di cui sopra, però, alcuni indizi ci consentirebbero di farci un'idea un filo più precisa sui trascorsi di Brody.

Il personaggio interpretato da Roy Scheider, ad esempio, dimostra di sapersi muovere in maniera piuttosto precisa quando si tratta di mettersi in contatto con la Guardia Costiera: questo ci lascia pensare che Brody abbia fatto parte in passato della Guardia Costiera stessa o della Marina, entrambi impieghi che potrebbero aver portato il nostro sceriffo a procurarsi la misteriosa ferita sfoggiata lungo tutto il film.

Non è molto, certo, ma è comunque una possibile aggiunta al poco che sappiamo del protagonista del film di Spielberg: vi convince quest'ipotesi? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Lo Squalo.