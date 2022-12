Lo Squalo, Spielberg sulla decimazione dell'animale: ''Un po' è colpa mia''

Ci siamo lasciati con uno Spielberg scettico sulla colonna sonora de Lo Squalo e convinto di uno scherzo del compositore John Williams. Il film del '75 non passa mai di moda, ed ora, il regista ha raccontato alla BBC il suo rammarico per aver dato il via ad una frenetica pesca sportiva degli squali.

A quasi mezzo secolo di distanza dall'uscita dell'iconica pellicola, Steven Spielberg ha ammesso che il film vincitore di un premio Oscar sia stato troppo convincente nel demonizzare lo squalo, confessando di provare un profondo dispiacere per l'influenza che ha avuto sulla sua rapida diminuzione, in termini di ''popolazione mondiale''.

Dall'inizio degli anni '70, infatti, la popolazione mondiale di squali e razze oceaniche è diminuita del 71% a causa della pesca eccessiva che - secondo Spielberg - ha trovato nel suo film un valido punto di riferimento. ''Mi rammarico davvero per la decimazione della popolazione di squali a causa del libro e del film. Lo rimpiango davvero, davvero tanto", ha dichiarato il regista americano a Desert Island Discs.

E alla domanda della conduttrice Lauren Laverne su come si sentirebbe se gli squali lo circondassero in un' immaginaria isola deserta, il 75enne ha risposto: "È una delle cose che temo di più. Non di essere mangiato da uno squalo, ma che gli squali siano in qualche modo arrabbiati con me per la frenesia alimentare dei folli pescatori sportivi che si è verificata dopo il 1975''.

Insomma, a molti anni di distanza, Lo Squalo continua a terrorizzare - seppur in maniera atipica - il suo regista e, se ancora non lo avete fatto, potete recuperare qui la nostra recensione del capolavoro di Spielberg.