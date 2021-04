Lo squalo, scoprite le statue di cera del film agli Universal Studios!

Nel caso abbiate intenzione di visitare gli Universal Studios di Orlando, in Florida, il sito Bloody Disgusting consiglia una sosta al negozio Universal Legacy e soffermarsi sulla macchina produttrice Mold-A-Rama che si trova all'ingresso, grazie alla quale, per soli 6 dollari, è possibile creare una statua di cera de Lo squalo di Spielberg.

Vi mostriamo un video nel quale si vede Mold-A-Rama in azione. Lo squalo di Steven Spielberg è uno dei più importanti film nella carriera del regista di Jurassic Park e E.T. - L'Extraterrestre, spartiacque della sua carriera e non solo, considerato come il primo blockbuster estivo della storia del cinema.

E il film è proprio ambientato a ridosso della stagione estiva.



Nella cittadina di Amity gli abitanti sono sconvolti dalle incursioni spaventose di uno squalo bianco gigante. Il capo della polizia locale, interpretato da Roy Scheider, insieme ad un giovane oceanografo (Richard Dreyfuss) e un vecchio marinaio (Robert Shaw) s'impegnano nel tentativo di eliminare il mostro marino in una missione che metterà in pericolo anche la loro stessa vita.

In questi giorni è stato diffuso un articolo che riguarda le preferenze cinematografiche di Steven Spielberg, che ha dichiarato tempo fa di amare moltissimo il cinema di John Ford e soprattutto Lawrence d'Arabia di David Lean.

Nella lista di film citati troviamo anche Classici Disney come Dumbo e Fantasia e capolavori di Francois Truffaut come I 400 colpi ed Effetto Notte.

L'ultimo esemplare di Lo squalo è esposto in un museo, come uno dei cimeli più importanti della storia del cinema.