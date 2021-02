Lo Squalo: perché il film di Spielberg è legato ad un femminicidio e a Stephen King?

Oggi vi raccontiamo un'inquietante curiosità relativa a Lo Squalo di Steven Spielberg, da qualche anno legato misteriosamente a Stephen King e ad un vero caso di femminicidio.

Tutto è iniziato con Joe Hill, figlio di Stephen King, appassionato del misterioso caso conosciuto in America come "Lady of the Dunes". In breve a Provincetown, nel Massachusetts, nel 1974, ovvero due anni dopo la nascita di Joe e in contemporanea alla produzione del film di Spielberg, non molto lontano dai luoghi delle riprese venne ritrovato il cadavere di una donna.

La vittima non fu mai identificata, ma nel giugno 2015 - durante l'ennesimo rewatch de Lo squalo, uno dei suoi film preferiti - Joe Hill intravide qualcosa sullo schermo: ad un certo punto del film, infatti, gli è comparsa davanti la donna misteriosa, la Lady of the Dunes il cui caso aveva accompagnato tutta la sua vita. Lo scrittore ha ricordato che diverse persone del posto si erano presentate sul set per assistere ai lavori di Spielberg nel giugno di quell'anno, e sul suo blog tentò il colpo di fortuna: raccontò la coincidenza che gli era capitata, i possibili collegamenti tra Lady of the Dunes e Lo Squalo, e chiesto ai suoi follower che trascorsero del tempo sul set a quell'epoca di riflettere e provare a ricordare se qualcuno di loro avesse memoria della donna che si vede nel film.

L'identità della donna non è mai stata accertata, ancora oggi: secondo il coroner quando morì doveva avere un'età fra i 25 e i 49 anni, il suo assassino aveva cercato di rimuoverle la testa, le aveva amputato gli arti e rimosso anche i denti al fine di rendere impossibile l'identificazione. Il caso non è mai stato risolto, neanche con l'aiuto di Joe Hill.

