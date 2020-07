Lo Squalo, l'iconica barca Orca verrà ricostruita e salperà di nuovo: ecco perché

Nei concitati e leggendari minuti finali de Lo Squalo di Steven Spielberg, l'imbarcazione Orca si inabissa a causa dei morsi del mostro marino al centro del film con Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss.

Per celebrare le realizzazione del film originale, ma soprattutto nella speranza di diffondere un messaggio ambientalista sull'importanza della conservazione degli squali, è stata lanciata una campagna di crowdfunding per ricostruire l'Orca originale: per farlo ci si servirà dell'aiuto dei designer del film di Spielberg, e una volta completata, la barca offrirà charter gratuiti per gruppi scolastici e andrà anche ad unirsi alla flotta delle navi del gruppo Beneath the Waves.

La campagna, attualmente, ha un obiettivo di $150mila dollari, col comunicato stampa che recita: "L'Orca, la leggendaria barca di Quint in Jaws, viene ricreata dai designer originali coinvolti che l'hanno progettata e costruita per il film del 1975 di Steven Spielberg. Ma invece che dare la caccia al grande squalo bianco, come nel film, la nuova missione dell'Orca sarà quella della ricerca della vita marina e quella di educare il pubblico e i turisti a conoscere meglio le varietà di specie di squalo nell'area intorno a Martha's Vineyard".

Nel progetto è stato coinvolto anche Joe Alves, scenografo de Lo Squalo. Dopo il completamento della costruzione, l'Orca sarà presentata durante una cerimonia pubblica di battesimo nelle acque al largo di Martha's Vineyard, proprio come nel film.

Vi ricordiamo che le location del film sono visitabili con un tour virtuale.