Da Lo Squalo a E.T., abbiamo eletto i 5 migliori film di Steven Spielberg

Dopo aver fatto un tuffo nel passato grazie al watch party di Jurassic Park è giunto il momento di omaggiare uno dei registi più apprezzati al mondo, ideatore di storici film come E.T. l'extraterreste, Lo Squalo e molti altri.

È davvero difficile stilare una classifica per quanto riguarda un autore così importante, ma abbiamo comunque deciso di evidenziare alcune produzioni particolarmente rivoluzionarie. Del resto, è impossibile non provare un misto di paura e tensione nel sentire la musica martellante de Lo Squalo, un film che terrorizzò il pubblico anche grazie ad effetti speciali all'avanguardia.

Ma Spielberg ci ha deliziato anche e soprattutto con coinvolgenti avventure in luoghi esotici e inesplorati: stiamo parlando del mitico Indiana Jones, che è riuscito ad imporsi come una delle icone più conosciute del cinema e a dare avvio ad un'appassionante saga a partire da I predatori dell'arca perduta. Per ritornare alle atmosfere sognanti di E.T. L'extraterrestre, vi segnaliamo che il film torna in prima serata su Italia 1 il 29 aprile 2020.

Ovviamente non potevamo tralasciare il lato più drammatico e impegnato della sua filmografia, e nel video trovate anche due capolavori senza tempo, che hanno contribuito a definire il cinema moderno. Quali sono i vostri film preferiti del regista? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.

Spielberg ha recentemente spiegato come mai non sia stato fatto un sequel de I Goonies e perché abbia deciso di lasciare la regia di Indiana Jones 5.