Lo Squalo, c'è una storia incredibile su un panino dietro al film di Steven Spielberg

Lo Squalo, capolavoro del 1975 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss.

Per prepararvi alla visione vi raccontiamo una vicenda incredibile diventata pubblica diversi decenni dopo l'uscita originale del film, vicenda che riguarda Lee Fierro, interprete della signora Kintner, ovvero la signora che perde suo figlio a causa dello squalo e schiaffeggia il protagonista in una celebre scena del film.

Un giorno l'ex attrice entrò in un ristorante di pesce e notò che il menu includeva un panino denominato "Alex Kintner Sandwich". La sua reazione spontanea fu quella di commentare che proprio lei, tanti anni prima, aveva interpretato la madre di Alex Kitner ne Lo Squalo di Spielberg, e allora il proprietario del ristorante le corse incontro: non era altri che Jeffrey Voorhees, ovvero l'interprete di Alex, il 'figlio' di Lee Fierro nel film. I due non si vedevano dai tempi delle riprese!

Fu lo stesso Voorhees a raccontarla nel corso di un'intervista: "Da allora ogni tanto la vedo in giro per la città. Al ristorante che possiedo c'è un panino chiamato 'Alex Kintner Burger' e una volta questa signora è entrata con la sua amica e io l'ho riconosciuta subito, aveva interpretato mia madre nel film. Le dissi: 'Posso farti una domanda molto personale? Se pensi che sia un po' strano dimmi di andare via, ma tu credi nella reincarnazione? Perché penso di essere morto anni fa e tu mi ricordi mia madre da una vita precedente'. Lei ha capito chi ero, è stata al gioco e ha risposto: 'Oh mio Dio, io ho avuto un figlio che è morto anni fa nell'oceano!' E tutti nel ristorante, inclusa l'amica che era con lei, ci guardarono e probabilmente si chiesero cosa diavolo stesse succedendo!".

