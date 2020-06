Lo Squalo, il Covid e le emergenze sottovalutate: parla lo sceneggiatore

Negli ultimi mesi, nel dibattito pubblico americano sembra essere tornato di moda Lo Squalo, sia per la recente uscita di un'edizione in 4K, sia soprattutto perché molti hanno trovato d'attualità la figura di un personaggio, il sindaco di Amity, che sottovalutando l'emergenza al centro del film definisce le spiagge "totalmente sicure".

Il sindaco Larry Vaughn, interpretato da Murray Hamilton, sempre sorridente e rassicurante, è stato paragonato alle istituzioni americane, ai leader che hanno inizialmente minimizzato la portata di quella che è diventata una pandemia, e che adesso premono per la riapertura in nome dell'economia, mentre i casi di Covid-19 negli USA non accennano a diminuire.

Carl Gottlieb, sceneggiatore de Lo Squalo e del primo sequel, sembra avere le idee chiare sull'argomento. Quarantacinque anni dopo, non si aspettava di vedere dei politici comportarsi come il suo sindaco, incurante della gente che continua a morire. "E dire che nel libro il personaggio era anche più venale" ha detto in una recente intervista. "Credo che Steven Spielberg abbia scelto Murray Hamilton perché sapeva essere un villain un po' squallido, ma anche umano. [...] Era davvero preoccupato per il benessere della città."

"Dipendiamo da questo per vivere", diceva il sindaco parlando del turismo. Ma Richard Dreyfuss (che interpreta il capo della polizia) rispondeva: "Capisco, ma la gente morirà". Il parallelismo con l'emergenza Coronavirus, continua lo sceneggiatore, ci sta tutto. "Credo ci sia sempre stata quella tensione tra guadagno privato e bene pubblico. E avevamo bisogno di una specie di antagonista oltre allo squalo. Perché lo squalo non parla, non dice: Vi ucciderò tutti, come farebbe un villain. Quindi oltre ai bravi ragazzi c'era bisogno di qualcuno dall'altra parte."

Larry Vaughn (che tra l'altro, tre anni dopo sarà ancora al suo posto in Lo Squalo 2), però, è "fondamentalmente un buon politico che pensa a quello che i filosofi chiamavano il più grande bene per il maggior numero di persone."

Per chi volesse approfondire, è possibile effettuare un tour virtuale delle location de Lo Squalo.