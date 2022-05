Lo Squalo: il bambino del film oggi è sceriffo della città in cui è ambientata la storia!

I leggendari aneddoti su Lo Squalo sono tantissimi e tutti molto appassionanti, e in questi giorni a questa sorta di letteratura cinematografica si è aggiunto un nuovo capitolo: quello di Jonathan Searle, il bambino più famoso de Lo Squalo.

Searle e suo fratello, nel capolavoro di Steven Spielberg Lo Squalo, hanno interpretato i due ragazzini che in uno dei momenti clou della storia inscenano l'attacco di uno squalo con una pinna di cartone, attirando involontariamente su di loro tutta l'attenzione delle forze di polizia schierate a difesa della spiaggia, lasciata sguarnita dall'attacco del vero squalo. Il giovane interprete, divenuto membro del dipartimento di polizia di Edgartown nel 1986, il 16 maggio scorso è diventato il capo della polizia della contea, secondo quanto riportato dalla Vineyard Gazette.

Ironia della sorte? Nel 2008 Searle aveva accusato un uomo di condotta indisciplinata, dopo che questi aveva mentito sull'avvistamento di squali nella zona, e il dipartimento di polizia di Edgartown e tutta la ridente comunità non ha mai permesso a Searle di dimenticare la sua 'carriera' nel mondo del cinema: nel 2019, infatti, in concomitanza con il 44° anniversario del film, un post social condiviso dal dipartimento aveva avvisato: "Ogni volta che possiamo ricordare a tutti che il sergente Searle ha recitato ne 'Lo squalo', per noi è una buona giornata!!". Tra l'altro, secondo quanto riferito, il padre di Searle, George Searle, era stato un capo della polizia a Edgartown dal 1981 al 1995. Searle ha commentato: "Questa nomina è ciò per cui ho lavorato per tutta la mia carriera".

Lo Squalo, lo ricordiamo, è ambientato nella fittizia Amity Island, ricostruita però Martha’s Vineyard, vera isola del Massachusetts.