Lo Squalo, 5 cose che forse non sapete sul cult di Steven Spielberg

Questa sera su Iris torna in onda Lo Squalo, capolavoro del 1975 diretto da Steven Spielberg che a oltre 45 anni dalla sua uscita riesce ancora a conquistare gli spettatori grazie delle scene cariche di tensione e una monumentale colonna sonora di John Williams.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi 5 curiosità e retroscena da non perdere sulla pellicola:

Il film è tratto dall' omonimo romanzo di Peter Benchley , che si vide rifiutare da Spielberg ben tre versioni della sceneggiatura. L'autore contestò al regista le troppe differenze con il libro, e alla fine prese parte al film solamente tramite un cameo nel ruolo di un reporter.

Considerato il primo blockbuster moderno per via di una martellante campagna di marketing, Lo Squalo riuscì ad incassare l'esorbitante cifra di 471 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 9 milioni.

Dopo l'uscita del film, Martha's Vineyard, l'isola del Massachussets che ha ospitato le riprese, vide un aumento incredibile del turismo estivo. Peccato non si possa dire altrettanto delle altre località balneari, visto che dovettero far fronte ad un calo di affluenze causato dalla paura per gli squali .

. John Williams vinse un premio Oscar per la colonna sonora del film proprio nella serata in cui era stato incaricato di condurre l'orchestra della cerimonia.

Sebbene il film abbia contribuito a creare l'immagine dello squalo mangiatore di uomini, in realtà la probabilità di essere attaccati da uno squalo è bassissima. Come spiegato dal Guardian, infatti, anche nuotando a largo delle coste di Perth, un tratto di mare australiano noto per essere popolato da molti squali, si stima che ci sia una probabilità su 30 milioni che possa accadere.

