Lo Squalo 3, il regista Joe Alves ammette: 'E' effettivamente orribile'

Nel corso di una recente intervista in occasione della distribuzione del nuovo home-video 4K de Lo Squalo 3, il suo autore Joe Alves ha parlato di quella che fino ad oggi è rimasto il suo unico lavoro come regista dopo una grande carriera di scenografo.

"È stato terribile", ha detto Alves a SYFY WIRE. "Mi è venuta l'idea di renderlo 3D. E così ho ottenuto il lavoro di regista, ma poi ho capito che non avevano nuove macchine cineprese per farlo. Erano tutte vecchie. Quindi abbiamo dovuto fare delle nuove camere e dovevamo testarle, ma c'era questo produttore televisivo, Alan Landsburg, che mi perseguitava: 'Veloce, veloce, veloce!'. Quindi è stato un film estremamente difficile già a partire dalla tecnologia, solo per girare le scene, perché sapevamo che non sarebbe stato bello da vedere e non abbiamo potuto testarlo. E' stato molto, molto difficile".

Alves, che aveva anche lavorato come scenografo su Lo Squalo di Steven Spielberg prima di tornare come produttore associato, scenografo e regista di seconda unità de Lo Squalo 2 - non ha avuto realizzare un final cut de Lo Squalo 3-D. "Avevamo stabilito una certa lunghezza, simile a quella degli altri due, e poi ancora Landsburg ha tagliato circa 20 minuti di relazioni personali fra i personaggi. Il che mi è andato bene. Ma comunque film ha avuto molto, molto successo, ha fatto molti soldi. Quindi ..."

Nonostante le critiche ampiamente negative, il film ha guadagnato infatti circa $88 milioni di dollari all'epoca.

