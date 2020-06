Squali, sangue e sesso fra squali nel primo trailer ufficiale di Deep Blue Sea 3

Anche se quella che sta per iniziare sarà un'estate un po' particolare, Warner Bros. sa benissimo che i mesi estivi per i cinefili di tutto il mondo significano soltanto una cosa: gli horror con gli squali.

Ecco dunque arrivare il primo trailer ufficiale di Deep Blue Sea 3, nuovo capitolo della celebre shark-saga conosciuta nel mercato italiano anche col titolo di "Blu Profondo". Il film sarà il sequel di Deep Blue Sea 2, uscito nel 2018 e a sua volta remake del capitolo originale, arrivato nel lontano 1999. Ora, il regista John Pogue sembra essersi dato da fare per rinnovare il franchise, dato che come possiamo vedere dal trailer questo nuovo sequel porterà finalmente le cose in una direzione completamente nuova.

Deep Blue Sea 3 è incentrato su Emma Collins, rispettata biologa marina, e sul suo equipaggio. Hanno allestito un laboratorio in mezzo all'oceano sopra una città insulare affondata per osservare la prima area di accoppiamento conosciuta degli squali bianchi. Tuttavia, alcuni esemplari geneticamente modificati già visti nel capitolo precedente chiamati Squali Toro si recano in quella zona con l'obiettivo di riprodursi, poiché intendono incrociarsi con i Grandi Bianchi. Ma il patrono della missione, Richard Lowell, ritiene che gli Squali Toro contengano la chiave per l'evoluzione, che intende utilizzare per un tornaconto economico.

Il primo Deep Blue Sea è stato un grande successo finanziario, con $164 milioni di dollari al botteghino nel 1999, e qualche tempo fa ve lo avevamo anche segnalato nel nostro speciale sui migliori shark-movie della storia del cinema. Deep Blue Sea 3 arriverà sulle piattaforme digitali il prossimo 28 luglio.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'Everycult su Lo Squalo.