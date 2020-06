Squadra 49: Joaquin Phoenix come Robert De Niro per Taxi Driver, la preparazione al film

Questa sera su Paramount Channel verrà mandato in onda Squadra 49, film drammatico con protagonisti Joaquin Phoenix e John Travolta e incentrato su un preciso squadrone di pompiere e sulle loro difficili missioni per le strade di Baltimora, nel Maryland. La preparazione di Phoenix per il ruolo fu come sempre meticolosissima.

Phoenix, che è noto per il suo impegno maniacale nella preparazione a un ruolo e nella sua immersione totale in esso per tutta la durata delle riprese (il cosiddetto "metodo"), cominciò a studiare mesi prima per la parte del vigile del fuoco Jack Morrison tanto che questo tipo di preparazione è paragonabile a quella di Robert De Niro per Taxi Driver, quando il due volte Premio Oscar prese davvero la licenza di tassista eseguendo il lavoro per le strade notturne di New York City.

Phoenix, dal canto suo, si è premurato di trascorrere un mese completo insieme ai vigili del fuoco per prepararsi per la parte e in questo periodo di tempo ha lavorato al fianco della squadra "Truck 10" di Baltimora, che in seguito l'avrebbe nominato membro onorario della compagnia. Squadra 49 fu un discreto successo di pubblico incassando oltre 100 milioni di dollari, e arrivò nelle sale cinematografiche statunitensi l'anno precedente alla prima nomination agli Oscar da protagonista per Phoenix, ottenuta con il biopic su Johnny Cash Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima. L'attore si impegnò in quegli anni in diversi film dalle tematiche attuali drammatiche e scottanti come Hotel Rwanda, dedicato al genocidio in Rwanda del 1994.

Da allora la carriera di Joaquin Phoenix è sempre stata contraddistinta per la sua dedizione unica al ruolo assegnatogli, come accaduto nei successi film, tra i quali possiamo citare il ruolo di Freddie Quell in The Master e quello del Joker nel film di Todd Phillips.