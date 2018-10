Spy School: la 20th Century Fox realizzerà un film dal celebre romanzo

Deadline riporta che la 20th Century Fox ha acquistato i diritti cinematografici per Spy School, celebre saga letteraria per bambini creata dallo scrittore statunitense Stuart Gibbs.

Gibbs è stato scelto anche per realizzare la sceneggiatura del film, che sarà basata sul primo romanzo della serie.

"Quando iniziai la mia carriera da scrittore, la Fox comprò le mie prime due sceneggiature e mi diede il mio primo contratto generale. Hanno sempre dimostrato un impegno molto forte e rispettoso nell'adattare grandi libri a grandi film per famiglie. Quindi sono molto entusiasta di poter lavorare ancora una volta con loro, e penso che questo sia lo studio perfetto per adattare la serie Spy School", ha detto Gibbs in una dichiarazione.

Spy School racconta la storia di Ben Ripley, uno sfortunato liceale con il sogno di diventare una spia per la CIA. Grazie ad un errore di omonimia viene ammesso in una piccola accademia della CIA, e a quel punto Ripley sfodererà tutta la sua determinazione e farà di tutto per dimostrarsi degno di essere arruolato. Supponendo che sopravviva a tutta l'esperienza.

La Fox ha acquistato i diritti per i capitoli più venduti della serie, FunJungle e Moon Base Alpha. Nel corso della sua carriera, Gibbs ha lavorato a molti film d'animazione e ha sviluppato spettacoli per Nickelodeon, Disney Channel, ABC e Fox. In questi giorni è in tournée per promuovere il sesto libro della serie Spy School, Spy School Goes South.

Kira Goldberg supervisionerà il progetto per conto della 20th Century Fox.