Spy Kids, Zachary Levi e Gina Rodriguez nel cast del reboot diretto da Robert Rodriguez!

Poco ancora sappiamo del reboot di Spy Kids: all'annuncio di Robert Rodriguez come regista non hanno più fatto seguito notizie relative all'operazione con cui Netflix punta a rilanciare la nota saga action per ragazzi risalente ai primi anni 2000: questo, almeno, fino agli aggiornamenti di questi ultimi minuti.

Il reboot di Spy Kids, infatti, ha finalmente un cast: i primi due nomi ad attirare la nostra attenzione sono ovviamente quelli di Zachary Levi e Gina Rodriguez, che già lo scorso anno avevano potuto affinare la loro chimica sul set di Lost & Found per Prime Video. Ai protagonisti di Shazam! e Jane the Virgin, però, andranno ovviamente affiancate le vere star del progetto.

A raccogliere l'eredità di Daryl Sabara e Alexa Vega saranno dunque Connor Esterson (il cui curriculum conta ad oggi la sola partecipazione ad Attaway General) ed Everly Carganilla (già vista, proprio come la collega Gina Rodriguez, in Jane the Virgin).

Proprio come nella saga originale (ideata e diretta, ricordiamo, dallo stesso Rodriguez), i due giovanissimi protagonisti saranno i figli di due agenti segreti: i nostri piccoli eroi aiuteranno inavvertitamente uno sviluppatore a diffondere un virus capace di conferirgli il controllo totale di ogni forma di tecnologia, e a loro toccherà quindi trasformarsi in agenti segreti per rimediare al grave errore. Cosa ne pensate? Siete curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, vigileremo in attesa di aggiornamenti.