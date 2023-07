Spy Kids, al salvataggio di Zachary Levi e Gina Rodriguez nel trailer del reboot!

Il canale YouTube di Netflix ha appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Spy Kids: Armageddon, l'attesissimo reboot della saga di fantaspionaggio. Tra gadget improbabili, combattimenti corpo a corpo e missioni segrete, il divertimento è assicurato!

"Una nuova famiglia di spie arriva su Netflix il 22 settembre" figura nella descrizione della clip. "Robert Rodriguez riavvia l'amato franchise di Spy Kids, ispirando una nuova generazione di giovani eroi e innalzando lo spionaggio 'giocoso' a un livello superiore. Quando i figli dei più grandi agenti segreti del mondo aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di giochi a scatenare un virus informatico che gli garantisce il controllo di tutta la tecnologia, devono diventare loro stessi delle spie, se vogliono salvare i loro genitori e il mondo intero".

Era il settembre 2022 quando terminarono le riprese di Spy Kids: Armageddon, e oggi, dieci mesi di distanza, scopriamo sempre nuovi dettagli sulla pellicola distribuita da Netflix. Nel cast figureranno Gina Rodriguez, Zaccaria Levi, Everly Carganilla e Connor Esterson, mentre la data d'uscita – come riportato nella descrizione del video – è il 22 settembre 2023. Nel franchise, ricordiamo non soltanto il film originale del 2001, ma anche i rispettivi sequel: L'isola dei sogni perduti, Missione 3D - Game Over e il quarto capitolo È tempo di eroi.

Quanto a Robert Rodriguez, viene ricordato per pellicole quali Dal tramondo all'alba, Grindhouse, Machete Kills e Sin City - Una donna per cui uccidere, a cui si aggiungono le serie Lucasfilm The Mandalorian e The Book of Boba Fett; inoltre, nel 2019 diresse Alita, i cui sequel saranno realizzati da James Cameron.