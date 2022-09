Spy Kids, fine delle riprese per il reboot con Zachary Levi e Gina Rodriguez!

Il ritorno di Spy Kids sembra porsi in una posizione perfettamente coerente rispetto a questa sempre più invadente ondata di nostalgia nei confronti di tutto ciò che provenga dagli anni '90 e i primi anni 2000, del cui cinema indirizzato ai più giovani la saga di Robert Rodriguez è una valida rappresentante: ma a che punto è la produzione?

Il reboot di Spy Kids è stato annunciato da Netflix alcuni mesi fa in collaborazione proprio con lo stesso Robert Rodriguez, di ritorno alla regia di un capitolo del franchise dopo il deludente Spy Kids 4 - È Tempo di Eroi datato 2011: la macchina della grande N si è subito messa al lavoro, arrivando quindi a poter decretare la fine delle riprese proprio in queste ore.

L'annuncio del wrap è stato dato da Robert Rodriguez tramite un post pubblicato su Instagram, nel quale vediamo il regista di Dal Tramonto all'Alba e Sin City in compagnia del figlio Racer Max prima in una foto scattata nel 2002 sul set di Spy Kids 2 e poi in una risalente invece alle riprese effettuate in queste settimane, con il nostro Racer decisamente cresciuto!

Del reboot targato Netflix, ricordiamo, faranno parte anche Zachary Levi e Gina Rodriguez: quali sono le vostre aspettative? Diteci la vostra nei commenti!