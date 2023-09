Spy Kids, tutti i film della saga dal peggiore al migliore in attesa di Netflix

Era l'inizio degli anni 2000 quando il genere dello spionaggio era in profonda crisi. Solo una saga, in maniera anticonvenzionale, ne è riuscita a ribaltare il destino: Spy Kids. La saga diretta da Robert Rodriguez, riuscì a dare una ventata d'aria fresca ad un genere ormai polveroso.

Nonostante non si parli di film di spionaggio nudi e crudi (come poi saranno Jason Bourne e la saga di Bond con Daniel Craig), Spy Kids riuscì nell'impresa di creare un film action per famiglie adatto a tutti senza nessuna distinzione d'età. Dopo l'uscita del trailer di Spy Kids Armageddon, ultimo capitolo della saga di prossima uscita, non si può far altro che ricordare quelli che sono stati i migliori film della serie che, inevitabilmente, hanno fatto innamorare tutti all'inizio degli anni 2000. La storia genuina e all'insegna dell'action fu capace di conquistare tutti, senza esclusione di colpi. Ma quali sono i film della saga dal peggiore al migliore?

Nonostante possa sembrare un clichè a vincere il premio di miglior film di Spy Kids è il primo capitolo, arrivato nei cinema nel 2001. All'epoca, vedere una storia di questo tipo fu una novità totalmente imprevedibile. Ecco tutta la classifica:

Spy Kids Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti Spy Kids 3D - Game over Spy Kids 4 - E' tempo di eroi

Nel frattempo è stato svelato anche il poster ufficiale del reboot di Spy Kids. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!