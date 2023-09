Spy Kids: Armageddon, i videogiochi prendono vita nel nuovo trailer!

Spy Kids è sicuramente uno dei franchise più conosciuti degli ultimi vent'anni, questo universo che mischia commedia, sci-fi ed azione assieme alla giusta dose di follia è sempre stato una certezza, ma riuscirà ad esserlo ancora oggi dopo così tanto tempo?

A quanto pare il regista Robert Rodriguez non si è dato per vinto, e nonostante siano passati ben più di dieci anni dall'ultimo capitolo del franchise, il cineasta è deciso a tornare con Spy Kids: Armageddon.

La pellicola, come si può vedere dal trailer visibile in calce a questa notizia, porta in scena un cast del tutto nuovo, tra cui spicca certamente Zachary Levi, l'ormai iconico Shazam dei film DC.

Ecco quindi che ci è dato modo di vedere come l'intenzione sia quella di mantenere intatto lo spirito di questi film, coi protagonisti intenti ancora una volta ad entrare in una realtà virtuale governata da un pericoloso nemico, con l'intento di salvare il mondo.

C'è divertimento, c'è azione e c'è ancora quella follia che da sempre ha caratterizzato queste pellicole. Che sia l'inizio di una nuova generazione di spie?

Se non l'avete già visto ecco il nuovo poster del reboot di Spy Kids. Oltretutto, sapevate che Robert Rodriguez ha girato un film in 24 giorni?