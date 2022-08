Spy Kids, un'altra star di Shazam! si unisce al cast del reboot: arriva DJ Cotrona

Novità sul fronte dei casting per il reboot di Spy Kids: al film diretto da Robert Rodriguez si unisce un altro attore del cinecomic DC Shazam!: DJ Cotrona.

Dopo il casting di Zachary Levi in Spy Kids, adesso un altro membro della #Shazamily si unirà al reboot targato Netflix.

DJ Cotrona, che ha già lavorato al fianco di Robert Rodriguez in Dusk Till Dawn, tornerà a collaborare con il regista nel suo nuovo film dopo il successo ottenuto dal sequel de Le Avventure di Sharkboy e Lavagirl We Can Be Heroes.

La pellicola sarà scritta, diretta e prodotta da Rodriguez con Racer Max come co-sceneggiatore.

Il nuovo capitolo cinematografico di Spy Kids, riporta Deadline, "sarà ambientato dopo che i bambini dei più grandi agenti segreti del mondo hanno involontariamente aiutato uno sviluppatore di videogame a diffondere un virus che gli darà il controllo di ogni apparecchio elettronico, portandoli a diventare loro stessi delle spie e salvare i propri genitori e il resto del mondo".

Tra gli altri attori annunciati per il reboot, oltre i già citati Levi e Cotrona, vedremo anche Gina Rodriguez (Jane The Virgin), Billy Magnussen (Into the Woods), Everly Carganilla (Yes Day) e Connor Esterson.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per il film, ma vi terremo aggiornati.