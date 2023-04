Spy comedy in programma per Paramount: nel cast Sebastian Stan e Maria Bakalova

Una nuova spy story è in lavorazione per Paramount: secondo alcuni fonti vicine alla produzione riportate da Deadline la commedia avrà come protagonisti Sebastian Stan e Maria Bakalova.

L'attore, protagonista di una scena di nudo in Pam&Tommy la fortunatissima serie per la quale ha ricevuto una candidatura agli Emmy, Golden Globes e Critic's Choice Award, reciterà accanto a Maria Bakalova, attrice bulgara già apprezzata in Borat 2. Il film che sarà una commedia di spionaggio è ancora in lavorazione dunque non sono emersi ancora dettagli circa l'inizio delle riprese.

Secondo alcune indiscrezioni, la pellicola racconterà la storia di un agente fallito che ritrova improvvisamente la buona stella. A scrivere la sceneggiatura sarà Jenny Bicks, già produttrice di Sex and the City, che sarà diretta da Paul Feig il cui nome comparirà anche tra i produttori insieme a Laura Ellen Fischer, Sebastian Stan e Emily Gerson Saines. Stan è l'iconico Lupo Bianco di The Falcon and the Winter Soldier e tornerà presto nell'MCU con Thunderbolts anche se pare che Stan non abbia ancora letto il copione della suicide squad della Marvel! Maria Bakalova, il cui ruolo in Borat 2 gli è valsa una nomination all'Oscar, invece farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con Guardiani della Galassia Vol.3 con Cosmo the Spacedog.

Che dire? Nell'attesa di goderci questa spy story possiamo consolarci con l'MCU!