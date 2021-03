Sputnik: Matt Reeves, regista di The Batman, realizzerà il remake dello sci-fi russo

Matt Reeves, acclamato cineasta di Cloverfield, Il pianeta delle scimmie e l'attesissimo The Batman, produrrà un remake in lingua inglese dell'horror fantascientifico russo Sputnik.

Ad occuparsi della produzione sarà il banner di Reeves 6th & Idaho in collaborazione con Village Roadshow Pictures: la storia del film originale si svolge in Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, quando, negli anni '80, una giovane dottoressa viene reclutata dai militari per studiare un cosmonauta sopravvissuto ad un misterioso incidente spaziale e tornato sulla Terra con un pericoloso organismo alieno che vive al suo interno.

Reeves produrrà il remake con Adam Kassan e Rafi Crohn per 6th & Idaho, Mikhail Vrubel e Alexander Andruyshenko per Vodorod Pictures, Fedor Bondarchuk per Art Pictures e Ilya Stewart per Hype Film. Il film originale è uscito solo l'anno scorso ed è stato diretto da Egor Abramenko, ve ne avevamo parlato nella nostra recensione di Sputnik.

Jillian Apfelbaum, vicepresidente esecutivo di Village Roadshow Pictures, ha dichiarato: "Crediamo che 'Sputnik' si tradurrà bene per il pubblico di lingua inglese e continuerà ad affascinare gli spettatori di tutto il mondo con la sua storia avvincente. Siamo ansiosi di iniziare la produzione e crediamo di avere alcuni dei migliori partner del settore per reimmaginare la visione originale di Egor rimanendo fedeli al suo film". Bondarchuk, che ha anche recitato nel film originale, ha aggiunto: "Sputnik è stato il primo grande film russo ad uscire direttamente sulle piattaforme digitali durante il lockdown, quando tutti eravamo in casa, ed è stato guardato da un numero senza precedenti di persone. Sono molto orgoglioso che 'Sputnik' ora stia per diventare uno dei rari film russo in grado di ottenere un remake in lingua inglese."

Nel frattempo, proprio oggi sono emerse nuove informazioni su Gotham PD, la serie tv prequel di The Batman che Matt Reeves sta sviluppando per il servizio di streaming on demand HBO Max.