Spunta una nuova accusa di aggressione sessuale per Kevin Spacey

The Hollywood Reporter riferisce che l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles sta esaminando un nuovo caso di violenza sessuale aperto contro Kevin Spacey.

Alcuni funzionari hanno rivelato che il caso è stato presentato all'ufficio del procuratore ieri martedì 22 agosto. Si tratta della seconda denuncia presentata all'ufficio del procuratore distrettuale dalle forze dell'ordine contro l'attore due volte premio Oscar. Il caso iniziale è stato presentato lo scorso 5 aprile alla procura distrettuale dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles.

Conosciuto in tutto il mondo per i suoi iconici ruoli al cinema e in televisione, Kevin Spacey è quasi scomparso completamente dall'occhio dei media dopo essere stato accusato da un certo numero di uomini di violenza sessuale e cattiva condotta nelle prime fasi del movimento #MeToo, nato a seguito della caduta di Harvey Weinstein. L'attore, licenziato su due piedi dalla serie di Netflix House of Cards, è attualmente sotto inchiesta sia negli Stati Uniti che in Europa a causa di presunti incontri sessuali forzati.

La prima persona a farsi avanti contro Spacey è stata la star di Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, che avrebbe ricevuto avances sessuali non desiderate da parte dell'attore di L.A. Confidential e Seven nel 1986: all'epoca, Rapp aveva solo 14 anni.

La notizia arriva in un momento particolarmente tumultuoso per il mondo di Hollywood, che nelle scorse ore è stato scosso dalle notizie relative ad Asia Argento.