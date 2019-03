Spunta in rete un pesante spoiler sugli interpreti di personaggi di spicco in Shazam!

La prima data utile per vedere sul grande schermo il primo film stand-alone sul supereroe creato da C.C. Beck e Bill Parker sarà quella del 3 aprile in buona parte dei Paesi, eppure le prime proiezioni stampa stanno inevitabilmente riportando alcuni dettagli che finora sono stati sapientemente celati al grande pubblico.

ATTENZIONE, SPOILER!

Sapevamo già che la Shazam Family sarebbe comparsa nella trasposizione cinematografica del supereroe interpretato da Zachary Levi, una notizia che era emersa diverse settimane fa grazie ai Funko POP, action figure e merchandise vario. La Warner Bros. e la New Line, tuttavia, hanno voluto finora preservare l’identità degli interpreti chiamati ad impersonare le versioni supereroistiche di Freddy, Darla, Mary, Eugene e Pedro. Un utente di Reddit, tuttavia, ha pubblicato una foto scattata durante i titoli di coda in cui è possibile individuare i nomi di questi attori:

Adam Brody (Freddy)

(Freddy) Meagan Good (Darla)

(Darla) Michelle Borth (Mary)

(Mary) Ross Butler (Eugene)

(Eugene) D.J. Cotrona (Pedro)

Al momento non è dato sapere quanto ampia sarà la loro partecipazione nell’economia narrativa del cinecomic, ma la precisa scelta di introdurre la Shazam Family già nel corso di questo primo appuntamento segna anche un importante slancio per il futuro, e quindi per le prossime avventure, del supereroe. Troverete comunque il leak che conferma quanto abbiamo riportato nella parte inferiore della notizia.

Il giovane Billy Batson (Asher Angel) sarà in grado di trasformarsi nel supereroe Shazam dopo un misterioso incontro con un anziano mago, il quale gli conferirà il potere di impersonare un adulto in calzamaglia dotati di strabilianti poteri pronunciando un’unica parola: SHAZAM! Minacciato dall’arrivo del Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), Shazam (Zachary Levi) dovrà imparare presto a padroneggiare le sue abilità se vorrà essere un supereroe a tutti gli effetti.

Shazam! arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 3 aprile.