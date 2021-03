Spring Breakers, l'accusa di Nicolas Cage: James Franco gli ha rubato l'idea?

Accuse pesanti quelle di Nicolas Cage: pare che l'attore, infatti, sospetti fortemente che il suo collega James Franco gli abbia rubato, al tempo, l'idea per un personaggio divenuto poi quello che abbiamo conosciuto come Alien, uno dei protagonisti di Spring Breakers. Ma su cosa si basa il sospetto della star di The Weather Man?

Secondo quanto riportato da GQ, la cosa sarebbe partita anni fa, quando Seth Rogen propose a Nicolas Cage un ruolo nel suo The Green Hornet: pare infatti che all'epoca Cage abbia avuto delle richieste molto specifiche sul personaggio, insistendo per caratterizzarlo come un bahamiano bianco con un forte accento dei Caraibi, accennando poi a una scena in cui il nostro avrebbe dovuto spargere del sangue di maiale su Rogen in una sorta di strano rituale voodoo.

Com'è noto, Cage non ebbe la parte, ma tempo dopo si ripresentò da Rogen chiedendogli se per caso avesse parlato della sua idea per il personaggio a James Franco: la descrizione, in effetti, sembra avere molti tratti in comune con quella dell'Alien visto in Spring Breakers e, vista la ben nota amicizia tra Franco e Rogen, Cage non impiegò molto tempo a formulare il più classico dei 2+2.

La verità sulla storia, naturalmente, la conoscono solo Rogen e Franco: certo è che, stando a quanto leggiamo, il sospetto sembrerebbe quantomeno legittimo. Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Spring Breakers.