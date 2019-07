Spotify lancia un hub dedicato alla musica dei film e programmi Disney

Grazie a un accordo con la Disney, dal 17 luglio è possibile ascoltare su Spotify ben sette playlist dedicate alle canzoni dei più celebri film d’animazione, oltre che alle colonne sonore delle produzioni Pixar, Marvel e Star Wars.

I termini dell’accordo non sono stati divulgati. Secondo Spotify, nel solo 2019 i suoi utenti hanno ascoltato in streaming quasi 2,5 miliardi di minuti di musica Disney. La canzone più gettonata su Spotify è Let it go, tratta dalla colonna sonora di Frozen, seguita da How far I’ll go e You’re welcome da Oceania. Nella top five delle hit Disney sono presenti anche Life is a Highway dal film Cars e You’ll be in my hart da Tarzan.

Cercando “Disney” sul servizio di streaming, dal 17 luglio gli utenti Spotify di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Sud Africa, Canada, Australia e Nuova Zelanda troveranno un hub apposito. Le sezioni dell’hub Disney sono: Disney Hits (i maggiori successi dai film Disney e Pixar), Disney Favorites, Disney Classics, Disney Sing-alongs, Disney Princess, Marvel Music e Best of Star Wars.

L’hub contiene inoltre una playlist con la colonna sonora del live action Il Re Leone, diretto da Jon Favreau, e i link alle colonne sonore di altri titoli come Frozen, Coco, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e High School Musical. Guarda qui la video recensione de Il Re Leone, che sarà nelle sale italiane dal 21 agosto.