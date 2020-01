Lo spot del Super Bowl di A Quiet Place 2 conferma il ritorno di John Krasinski

Qualche minuto fa è arrivato online lo spot per il Super Bowl di A Quiet Place 2, e dalle immagini mostrate arriva la conferma che Lee Abbott, il personaggio interpretato dallo sceneggiatore e regista John Krasinski, tornerà anche nel sequel dell'acclamato horror del 2018.

Inizialmente era stato dichiarato che, dopo aver scritto, diretto e interpretato il primo capitolo, Krasinski avrebbe partecipato alla produzione soltanto dietro la cinepresa, ma come mostrato dalla scena iniziale del video promozionale il suo personaggio avrà un ruolo anche in questo nuovo film.

Inoltre, in una featurette sul dietro le quinte del film pubblicata da Paramount Pictures sempre qualche minuto fa, lo stesso Krasinski ci dice che A Quiet Place 2 non si limiterà a raccontare cosa è successo alla famiglia Abbott dopo il sacrificio di Lee, ma esplorerà anche i primi giorni della misteriosa invasione aliena: è possibile dunque che il ruolo del padre di famiglia sia più esteso di quanto lasciato intendere dallo spot, e che forse non si limiterà al semplice cameo.

Per saperlo però dovremo attendere il prossimo 19 marzo, data di uscita del film nelle sale cinematografiche italiane.

A Quiet Place - Parte II includerà, oltre ai protagonisti del primo film, anche le new entry Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception, Dunkirk) e Djimon Hounsou, scelto come sostituto di Brian Tyree Henry, che ha dovuto abbandonare il progetto per dedicarsi alle riprese de Gli Eterni dei Marvel Studios.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer del film e alle dichiarazioni di Krasinski su un eventuale terzo capitolo.